Детско-взрослую поликлинику построят в Солнцеве в следующем году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На пересечении улиц Волынской и Авиаторов в районе Солнцево в следующем году построят детско-взрослую поликлинику. Она будет рассчитана на 750 посещений в смену. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Поликлиника будет состоять из педиатрического отделения, отделений для детей грудного возраста, функциональной и лучевой диагностики, а также дневного стационара.

Медучреждение будет представлять собой два пятиэтажных отделения: детское и взрослое. Соединять их будет трехэтажная зона вестибюлей, где можно будет отдохнуть. При этом взрослые и дети в поликлинике пересекаться не будут: там оборудуют отдельные входы и выходы, а также лестницы и лифты. Здание учреждения построят необычной формы, а фасады облицуют разноцветными панелями.

Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что поликлиника будет оборудована подъездной дорогой. В настоящее время уже идет возведение надземной части здания.

"В ближайшие три года в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения города Москвы" построят 39 новых медицинских объектов. Это решение принято для повышения качества жизни в городе. В их числе детские и взрослые городские поликлиники, инфекционные, лечебно-диагностические комплексы, а также подстанции скорой медицинской помощи и скоропомощные стационарные комплексы", – добавил Загрутдинов.

Ранее стало известно, что в городском округе Балашиха завершилось строительство детского сада. Он рассчитан на 350 мест.