Детско-взрослую поликлинику построят в Солнцеве в следующем году

12:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
На пересечении улиц Волынской и Авиаторов в районе Солнцево в следующем году построят детско-взрослую поликлинику. Она будет рассчитана на 750 посещений в смену. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Поликлиника будет состоять из педиатрического отделения, отделений для детей грудного возраста, функциональной и лучевой диагностики, а также дневного стационара.
Медучреждение будет представлять собой два пятиэтажных отделения: детское и взрослое. Соединять их будет трехэтажная зона вестибюлей, где можно будет отдохнуть. При этом взрослые и дети в поликлинике пересекаться не будут: там оборудуют отдельные входы и выходы, а также лестницы и лифты. Здание учреждения построят необычной формы, а фасады облицуют разноцветными панелями.
Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что поликлиника будет оборудована подъездной дорогой. В настоящее время уже идет возведение надземной части здания.
"В ближайшие три года в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения города Москвы" построят 39 новых медицинских объектов. Это решение принято для повышения качества жизни в городе. В их числе детские и взрослые городские поликлиники, инфекционные, лечебно-диагностические комплексы, а также подстанции скорой медицинской помощи и скоропомощные стационарные комплексы", – добавил Загрутдинов.
Ранее стало известно, что в городском округе Балашиха завершилось строительство детского сада. Он рассчитан на 350 мест.
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