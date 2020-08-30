Детский сад на 350 мест построили в Балашихе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В городском округе Балашиха завершилось строительство детского сада. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

"Строительство социальных объектов в Подмосковье мы держим на особом контроле. С открытием детского сада у жителей появится возможность водить детей в дошкольное учреждение рядом с домом", – заявил начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Новый детский сад рассчитан на 350 мест. В нем оборудовали помещения для занятий музыкой и физкультурой, также там разместили кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, пищеблок полного производственного цикла. На прилегающей территории обустроены игровые и спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что детский сад на 125 мест достроили в микрорайоне Опалиха в Красногорске. Площадь нового двухэтажного дошкольного учреждения – более двух тысяч квадратных метров. В нем находятся игровые и спальные комнаты, кабинеты для кружковых занятий, медицинский блок.

В Москве с начала года возвели 10 детсадов за счет инвесторов. Их общая вместимость составила 1 657 мест. Два объекта откроют до конца 2020-го, еще один примет ребят в 2021 году. Детские сады полностью отвечают требованиям безопасности, в том числе оснащены надежными противопожарными и вентиляционными системами.

