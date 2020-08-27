С начала года в столице построили 10 детских садов за счет инвесторов

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

С начала года за счет внебюджетного финансирования было построено 10 детских садов. Их общая вместимость составила 1 657 мест, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Пять объектов по условиям заключенных контрактов подлежат передаче городу. При этом два из них – детский сад на 220 мест в поселении Сосенском и детсад на 220 мест в микрорайоне "Саларьево Парк" – распахнут свои двери для маленьких воспитанников уже 1 сентября", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что еще два объекта будут открыты до конца года и еще один примет детей в 2021 году. Детские сады полностью отвечают всем требованиям безопасности, они в том числе оснащены надежными противопожарными и вентиляционными системами.

Ранее Москомархитектура одобрила проект детского сада в Южном Бутове. Здание построят на пересечении улиц Поляны и Скобелевской в рамках реализации проекта комплексной жилой застройки.

Общая площадь трехэтажного здания составит более 4 тысяч квадратных метров. Внутри расположатся 10 групповых ячеек на 20–25 мест. В садике предусмотрены спортивный и музыкальный залы, кружковые, кабинеты педагога-психолога и логопеда.

С 2011 года в Москве построили 382 здания образовательных учреждений, в том числе 284 детских сада и 98 школ. За счет городского бюджета были возведены 246 объектов, на средства инвесторов – 136.

