С начала года в столице построили 10 детских садов за счет инвесторов

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
С начала года за счет внебюджетного финансирования было построено 10 детских садов. Их общая вместимость составила 1 657 мест, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Пять объектов по условиям заключенных контрактов подлежат передаче городу. При этом два из них – детский сад на 220 мест в поселении Сосенском и детсад на 220 мест в микрорайоне "Саларьево Парк" – распахнут свои двери для маленьких воспитанников уже 1 сентября", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Он добавил, что еще два объекта будут открыты до конца года и еще один примет детей в 2021 году. Детские сады полностью отвечают всем требованиям безопасности, они в том числе оснащены надежными противопожарными и вентиляционными системами.
Ранее Москомархитектура одобрила проект детского сада в Южном Бутове. Здание построят на пересечении улиц Поляны и Скобелевской в рамках реализации проекта комплексной жилой застройки.
Общая площадь трехэтажного здания составит более 4 тысяч квадратных метров. Внутри расположатся 10 групповых ячеек на 20–25 мест. В садике предусмотрены спортивный и музыкальный залы, кружковые, кабинеты педагога-психолога и логопеда.
С 2011 года в Москве построили 382 здания образовательных учреждений, в том числе 284 детских сада и 98 школ. За счет городского бюджета были возведены 246 объектов, на средства инвесторов – 136.
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