Школа на 375 мест появится в районе Филевский Парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Филевский Парк планируют построить школу на 375 мест. Учебное заведение расположится в Багратионовском проезде, владении 10, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас на рассматриваемом участке площадью 0,88 гектара находится нежилое здание площадью 3,3 тысячи квадратных метров. Оно будет демонтировано.

Строительство школы площадью 8,8 тысячи квадратных метров будет вестись за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.

Рабочая группа градостроительно-земельной комиссии уже согласовала внесение соответствующих изменений в правила землепользования и застройки города.

С 2011 года в городе построили 382 здания образовательных учреждений, в том числе 284 детских сада и 98 школ. 246 объектов построены за счет городского бюджета, 136 – на средства инвесторов.

С начала 2020 года введено в эксплуатацию 13 объектов образования. До конца года планируется построить еще девять детских садов и 19 школ.

Ранее строительство школы на 625 мест началось в Южном Бутове. Объект возводится на улице Старокрымской, владении 13, в составе ЖК "Эталон-Сити".

В школе оборудуют комфортные классы с лаборантскими, а для младших классов – игровую. Также в здании разместится актовый зал с эстрадой и два спортивных зала.