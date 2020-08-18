Строительство школы на 625 мест началось в Южном Бутове

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В районе Южное Бутово началось строительство школы на 625 мест, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Объект возводится на улице Старокрымской, владении 13 (ЮЗАО, Южное Бутово), в составе ЖК "Эталон-Сити", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в школе оборудуют комфортные классы с лаборантскими, а для младших классов – игровую. Также в здании разместится актовый зал с эстрадой и два спортивных зала.

В пресс-службе добавили, что школьную территорию благоустроят. Там оборудуют площадки для занятий спортом и игр детей, учебно-опытную зону. Кроме того, в рамках благоустройства создадут удобные пешеходные связи с прилегающей застройкой, высадят деревья и кустарники. Площадь озеленения составит 7,9 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что согласован проект строительства школы, которая появится в 17-м квартале столичного района Некрасовка. Общая площадь трехэтажного здания составит порядка 15 тысяч квадратных метров.

В школе предусмотрят центр информации, медицинскую часть, спортзалы, актовый зал на 270 мест, а также столовую. Школа будет в окружении жилой застройки, предусматриваются активные пешеходные связи с близлежащими домами. На прилегающем участке сделают большой спортивный сектор со стадионом.