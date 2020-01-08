В ТиНАО построят не менее 10 медучреждений за три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ТиНАО запланировано в ближайшие три года построить не менее 10 объектов здравоохранения. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

"Мы видим тенденцию к увеличению доли города в этом процессе. Если ранее значительно большее число поликлиник строилось девелоперами, то в перспективе в ТиНАО за счет столичного бюджета будет возведена половина из запланированных медучреждений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в медучреждениях будет установлено современное медицинское оборудование. Кроме того, в больницах и клиниках планируют создать комфортные условия для маломобильных жителей.

Помимо этого известно, что в поликлиниках будут вести прием врачи всех основных специальностей. Также будут работать и медики детского профиля.

Ранее сообщалось, что к концу 2020 года в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию 11 образовательных учреждений. Они будут рассчитаны для более чем 10 тысяч учеников.