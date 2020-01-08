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Москва 24

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Общество

00:24

11 школ построят в ТиНАО до конца 2020 года

город общество строительство образование дети

Фото: Москва 24/Роман Балаев

11 школ для более 10 тысяч детей планируется построить в ТиНАО до конца 2020 года. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на слова руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

"В 2020 году на присоединенных территориях возведут 11 школ на более чем 10 тысяч мест. С ростом численности населения ТиНАО, а это в основном молодые семьи, увеличивается и спрос на места в садиках и школах. Наша задача – построить и передать городу такие объекты, чтобы полностью ликвидировать дефицит мест", – подтвердил Жидкин.

Он также заявил, что к 2035 году в ТиНАО хотят ввести в эксплуатацию порядка 300 новых детских садов и 170 школ.

Ранее стало известно о планах появления более 8 миллионов квадратных метров недвижимости в ТиНАО. Расчет произведен до конца 2022 года.

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