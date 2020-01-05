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Культура

09:24

Московские школьники за год бесплатно сходили в музеи более 500 тыс раз

мэр Москвы Сергей Собянин культура

Фото: vk.com/mossobyanin

Учащиеся столичных школ и колледжей в 2019 году бесплатно посетили городские музеи свыше 500 тысяч раз, сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр напомнил, что посещать музеи бесплатно можно и в этом году в рамках проекта "Музеи – детям".

По его словам, самыми популярными среди детей стали Музей космонавтики, Дарвиновский музей, ГМИИ имени Пушкина, Московский государственный объединенный музей-заповедник и "Выставочные залы Москвы".

В 2019 году учащиеся ходили в музеи в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Всего же с сентября 2017 года, когда запустили программу, дети побывали в музеях более 1,1 миллиона раз.

В проекте участвует более 90 музеев. Чтобы бесплатно пройти в музей, нужно обратиться в кассу с вывеской "Здесь школьник может получить бесплатный билет", приложить карту москвича или "Москвенок" к считывающему устройству и получить билет.

Ранее сообщалось, что более 80 городских музеев, галерей и выставочных залов в Москве можно посетить бесплатно в новогодние праздники. Среди них Московский музей современного искусства, Музей космонавтики, Дарвиновский музей и многие другие.

5 и 8 января учреждения будут работать по своему обычному графику. При этом 6 и 7 января большинство музеев будет закрыто.

Горожане торопятся побывать в столичных музеях

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