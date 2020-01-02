Появился гид по фестивалю "Путешествие в Рождество" в округах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько сотен мероприятий пройдет в Москве в дни новогодних каникул в парках, библиотеках и культурных центрах, а также на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Праздничные площадки работают ежедневно до 12 января.

Основные события развернутся в центре города. Но в то же время множество активностей пройдет и на окружных площадках. Так, на Профсоюзной улице пройдут катания на коньках в атмосфере сказок Пушкина, а на улицах Матвеевская, Митинская и Перерва – в обстановке европейского Рождества.

Кроме того, покататься на коньках можно в Зеленограде – на площади Юности и на бульваре в 16-м микрорайоне, рядом с Гольяновским прудом, на Святоозерской улице, а также в парках Бабушкинский, "Кузьминки", Лианозовский и в сквере по Олонецкому проезду.

Также в дни фестиваля можно посмотреть ледовые спектакли в постановке фигуриста Петра Чернышева и различные театральные постановки. В частности, в Троицке покажут кукольные спектакли в рамках проекта российской национальной театральной премии "Золотая маска".

На Ореховом бульваре зрители смогут побывать на спектаклях по мотивам произведений братьев Гримм, а на Городецкой улице – сказку "Серебряное копытце" в постановке театра "О". Расписание других мероприятий можно узнать на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что около 2,7 миллиона человек приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве. Улицу Тверская и центр города в целом посетили 1,1 миллиона человек. Еще 370 тысяч человек отпраздновали Новый год в округах, 1,2 мллиона человек – в парках.