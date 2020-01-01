Более 250 Дедов Морозов проехали в метро в новогоднюю ночь

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Более 250 Дедов Морозов проехали в новогоднюю ночь в столичном метро, большая часть из них со Снегурочками. Также в метро в новогоднюю ночь можно было встретить снежинок, лисичек, зайцев, гномов и эльфов, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Отмечается, что Деды Морозы спешили вовремя попасть к тем, кто их ждал.

"Подавляющее большинство Дедов Морозов ехали в период с 22 часов до часу ночи и, конечно, проезжали бесплатно. Впрочем, если наши сотрудники замечали главных героев нового года до начала бесплатного проезда – тоже старались пропустить бесплатно", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице около 750 тысяч человек воспользовались общественным транспортом в новогоднюю ночь. Это на 20% больше по сравнению с прошлым годом.



Поезда метро и МЦК курсировали в круглосуточном режиме без перерывов. В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы общественного транспорта будет продлен: метрополитен и МЦК – до 02:00, наземный городской пассажирский транспорт – до 03:00. Речь идет о 66 маршрутах, а также о 13 ночных маршрутах.

Стоянка в зоне платного парковочного пространства с 1 по 8 января стала бесплатной.

С 31 декабря по 5 января в центре города проведут более тысячи мастер-классов, посвященных космической теме, в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

Новогодние каникулы в России продлятся по 8 января 2020 года включительно. Первый рабочий день выпадает на четверг, 9 января. Таким образом, после новогоднего отдыха россиян ждет двухдневная рабочая неделя.

