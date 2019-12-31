Как изменится режим работы госучреждений в новогодние праздники

Впереди у россиян продолжительные новогодние каникулы – с 1 по 8 января включительно. В связи с этим государственные учреждения будут принимать посетителей по скорректированному графику. Рассказываем о режиме работы ЗАГСов, почтовых отделений, центров госуслуг "Мои документы" в столице в выходные дни, а также об изменениях в движении электричек.

Центры госуслуг "Мои документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Флагманские офисы центров госуслуг в ЦАО и ЮЗАО 31 декабря будут принимать посетителей с 10:00 до 20:00, а районные и Дворец госуслуг – с 08:00 до 20:00 и с 10:00 до 22:00 соответственно.

В период с 1 по 8 января сотрудники большинства центров "Мои документы" не работают, но в каждом округе столицы на это время откроют дежурный офис, где можно получить ограниченное число услуг. Так, москвичам будут выдавать документы о регистрации рождения и смерти, а также о регистрации установления отцовства.

Кроме того, жители столицы смогут подать заявление на оформление социальной карты, получить временный единый социальный билет для бесплатного проезда на общественном транспорте. Центры будут работать с 2 по 6, а также 8 января с 11:00 до 20:00.

График работы почтовых отделений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В период новогодних праздников круглосуточные почтовые отделения Москвы – 101000, 107241 и 121099 – все дни продолжат работать без перерывов и выходных. Исключение составит промежуток с 21:00 31 декабря до 10:00 1 января. Остальные почтовые отделения 31 декабря будут работать по установленному графику, но на 1 час меньше.

Выходные дни у отделений по всей стране – 1, 2 и 7 января. В это время не будут осуществляться обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков. Исключение составляют отделения Москвы 101000, 107241 и 121099. В обычном режиме почтовые отделения начнут работать 3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года.

Перерывы в работе сервисных центров "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервисные центры "Московский транспорт" 31 декабря закроются в 19:00. В новогодние праздники офисы на Старой Басманной и улице 1905 года не будут работать только 1 и 7 января. Во все остальные дни – с 2 по 6 и 8 января – центры готовы принять посетителей в штатном режиме: с понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00 (без обеда).

Канатная дорога увеличит часы работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прокатиться по канатной дороге на Воробьевых горах 31 декабря можно с 11:00 до 5 утра 1 января. Уточняется, что до 23:00 действует тариф пятницы, а с 23:00 до 05:00 – тариф выходного дня. В период с 2 по 8 января (с 10:00 до 23:00) билет будет стоить так же, как и в выходной день.

Кроме того, в пресс-службе канатной дороги отмечают, что первого пассажира 2020 года ждет специальный подарок.

Изменения в графике работы медучреждений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

График работы столичных медучреждений на время новогодних каникул изменится. Взрослых пациентов будут принимать с 09:00 до 16:00 в период с 1 по 8 января. По такому же расписанию в эти дни оказывается помощь на дому, при этом вызвать специалиста можно будет до 15:30. Травмпункты при поликлиниках будут принимать пациентов в часы работы поликлиник или же круглосуточно.

В детских поликлиниках вызвать врача на дом можно с 09:00 до 15:00, принимать звонки будут до 14:30. Травмпункты детских городских поликлиник будут открыты с 08:00 до 22:00. Попасть на прием к дежурным педиатрам в головных поликлиниках можно с 09:00 до 15:00.

Также в праздничные выходные с 1 по 8 января будут принимать специалисты женской консультации. Пациенток ждут с 09:00 до 16:00. Уточняется, что прием будет вестись на базе одной из женских консультаций округа.

Молочно-раздаточные пункты в праздники открыты с 06:30 до 12:00.

С 1 по 8 января получить лекарства в дежурном аптечном пункте при поликлиниках можно с 09:00 до 16:00. При этом 4 января пункты, где москвичам выдают льготные медикаменты, работают согласно графику медицинских организаций.

Также на время новогодних праздников все дежурные аптеки будут работать круглосуточно, а остальные – по графику праздничного дня.

Жениться и выходить замуж разрешается

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зарегистрировать отношения в новогодние праздники молодожены смогут в трех отделах ЗАГС. Церемонии пройдут 3 и 7 января в Грибоедовском загсе (Дворец бракосочетания № 1), во Дворце бракосочетания № 3 – 5 и 7 января, а во Дворце бракосочетания № 5 – 4 и 7 января.

Подать заявление на регистрацию брака можно 3, 4 и 7 января во Дворцах бракосочетания № 1, 3 и 5. А возможность зарегистрировать рождение ребенка появится в отделах ЗАГС каждого округа с 3 по 6 января.

Обновленное расписание электричек

Стоит обратить внимание, что график движения пригородных поездов изменится с 31 декабря. Количество рейсов накануне Нового года увеличится в область, а 7 и 8 января – в столицу.

Отмечается, что 31 декабря электрички будут курсировать по расписанию пятницы, с 1 по 6 января – по расписанию субботы, 7 и 8 января – воскресенья. Дополнительные рейсы в праздники запустят на ряде маршрутов. В Новый год и Рождество поезда на Киевском, Павелецком, Казанском, Ярославском и Горьковском направлениях будут курсировать дольше.

Два дополнительных рейса из Москвы в Рязань и Калугу назначены на 31 декабря. Также два поезда 1 января – на маршрут Москва – Нара, а 7 и 8 января запустят поезд из Тулы в столицу. Дополнительная электричка из Москвы в Сергиев Посад отправится 8 января, еще одна проследует из Александрова в Москву.

А 9 января дополнительный поезд отправится из Рязани в Москву. Чтобы пассажирам было удобнее, с 30 декабря по 8 января составность поездов № 6382, 6384, 6383, 6385, курсирующих на участке Черусти – Вековка, увеличили до 11 вагонов.



Соболева Илона