Как будут работать городские учреждения в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

С 1 по 8 января изменится график работы поликлиник, отделов ЗАГС, центров социального обслуживания и других государственных учреждений. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

31 декабря флагманские офисы центров госуслуг ЦАО и ЮЗАО будут принимать горожан с 10:00 до 20:00. Районные центры и Дворец госуслуг будут работать в этот день с 08:00 до 20:00 и с 10:00 до 22:00 соответственно.

С 1 по 8 января большинство центров "Мои документы" будут закрыты, однако для удобства горожан в каждом округе будет работать дежурный офис. Он будет принимать горожан с 2 по 6, а также 8 января с 11:00 до 20:00.

Органы ЗАГС и дворцы бракосочетания

В новогодние праздники будут работать три отдела ЗАГС. Грибоедовский ЗАГС (Дворец бракосочетания № 1) проведет церемонии бракосочетания 3 и 7 января. Дворец бракосочетания № 3 будет работать 5 и 7 января, а Дворец бракосочетания № 5 – 4 и 7 января.

Кроме того, 3, 4 и 7 января в указанных дворцах бракосочетания можно будет подать заявление на регистрацию брака. А с 3 по 6 января в каждом округе Москвы в отделах ЗАГС можно будет зарегистрировать рождение ребенка.

Поликлиники, аптеки и травмпункты

С 1 по 8 января взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 16:00. По такому же расписанию будет оказываться помощь на дому, вызвать специалиста горожане смогут до 15:30.

В детских поликлиниках во время праздников будет работать служба вызова врача. Вызовы будут приниматься до 14:30. Врачи приедут по указанному адресу с 09:00 до 15:00.

Дежурные педиатры в головных поликлиниках примут пациентов с 09:00 до 15:00. Молочно-раздаточные пункты в праздники открыты с 06:30 до 12:00.

Травматологические пункты при поликлиниках будут принимать пациентов в часы работы поликлиник или в круглосуточном режиме. Детские травмпункты будут открыты с 08:00 до 22:00.

Прием в женских консультациях будет осуществляться с 1 по 8 января с 09:00 до 16:00. Пациентов примут на базе одной из женских консультаций округа.

Получить лекарства в дежурном аптечном пункте при поликлинике пациенты смогут с 1 по 8 января с 09:00 до 16:00. При этом 4 января аптечные пункты будут работать по графику медицинских организаций.

В свою очередь, все дежурные аптеки с 1 по 8 января будут работать круглосуточно. Остальные аптеки работают по графику праздничного дня.

Центры социального обслуживания

30 и 31 декабря большая часть городских социальных учреждений примет посетителей с 09:00 до 17:00.

1, 2, 5, 7 января центры социального обслуживания, центры соцпомощи семье и детям, а также центры поддержки семьи и детства примут горожан с 09:00 до 18:00. Сотрудники этих учреждений 3, 4, 6, 8 января будут работать с 09:00 до 20:00. Центры содействия семейному воспитанию с 1 по 8 января примут горожан с 09:00 до 18:00.

Клубное пространство "Мой социальный центр" с 2 по 8 января примет горожан с 10:00 до 21:00. 1 января работать не будет. Центры занятости населения "Моя работа" и центры "Моя карьера" будут работать только 30 и 31 декабря с 09:00 до 20:00.

Сервисные центры "Московский транспорт"

Сервисные центры "Московский транспорт" будут работать 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января. 31 декабря центры закроются в 19:00. После праздников работа центров возобновится в привычном графике – понедельник – воскресенье с 08:00 до 20:00.

В центрах "Московский транспорт" горожане могут оставить обращение или жалобу на правонарушение, а также оформить возврат автомобиля со специальной стоянки, отдать на экспертизу проездные билеты, узнать о действующих правилах на въезд и передвижение грузового транспорта по Москве и задать любые вопросы о столичном транспорте.

Музеи и зоопарк

Более 80 музеев Москвы можно будет бесплатно посетить в новогодние каникулы. Горожане смогут посмотреть экспозиции в Мемориальном музее космонавтики, Дарвиновском музее, музее-заповеднике "Коломенское" и других. Большинство музеев не будут работать 31 декабря и 1, 6, и 7 января, в остальные дни они будут работать по обычному графику.

Московский зоопарк 31 декабря открыт с 09:00 до 15:00. А с 1 по 8 января он будет работать ежедневно с 09:00 до 17:00. Приобрести билет в кассе и пройти на территорию парка можно до 16:00.

Библиотеки, культурные центры и Главархив

Посетить библиотеки Москвы горожане смогут с 2 по 6 января с 12:00 до 20:00. 1 и 7 января читальные залы закрыты для посетителей.

С 2 по 6 января читальни будут работать в обычном режиме. 7 января откроются только 51 культурный центр из 249, они возобновят работу в обычном графике 8 января.

С 1 по 8 января также будет закрыт читальный зал Главархива Москвы. 31 декабря он будет работать с 09:30 до 14:00.

