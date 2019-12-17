Движение в центре Москвы ограничат в связи с запуском праздничных фейерверков

Фото: информационный центр транспортного комплекса города Москвы
Ряд улиц в Москве перекроют в период с 31 декабря 2019 года по 1 января 2020 года в связи с запуском праздничных фейерверков в честь Нового года. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
Так, с 07:00 31 декабря до 05:00 1 января 2020 года будет введено ограничение по одной полосе на Большом Москворецком мосту в сторону улицы Варварки. Также с 23:50 31 декабря по 00:30 1 января перекроют Большой Москворецкий мост, улицу Москворецкую и площадь Васильевский Спуск.
Фото: информационный центр транспортного комплекса города Москвы
Нельзя будет проехать в это же время по Москворецкой набережной – от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда, Раушской набережной, Кремлевской набережной – от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста и Софийской набережной.
Также с 1 января с 00:50 до 01:10 1 января для горожан будет недоступен проезд возле торгового центра "Авиапарк". В этот же период введут перекрытия на участке улицы Федосьино – от улицы Скульптора Мухиной до проектируемого проезда № 518.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 00:50 до 01:10 1 января ограничения введут по участку улицы Физической – от Калужского шоссе до улицы Солнечной и улицы Центральной от дома 26 до улицы Солнечной. Ограничения будут действовать в указанный период и по Озерной аллее – от Центрального проспекта до дома 5, строения 2, по Георгиевскому проспекту. С 00:50 по 01:30 1 января также перекроют движение по улице Кадырова.
Фото: информационный центр транспортного комплекса города Москвы
Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь все площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" будут работать до 03:00. Гостей ждут традиционный фейерверк, концерты, спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовые балеты с участием звезд фигурного катания, уличные подвижные игры.
В рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие смогут бесплатно прокатиться на 18 каруселях. На 20 площадках пройдет рождественский квест.
Большие световые арочные конструкции установили на улице Тверской, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере, на Пушкинской площади и площади Революции, основные магистрали и центральные улицы города украшает праздничная иллюминация и декоративная подсветка.
Во время новогодних праздников будет работать также множество столичных театров, музеев и культурно-досуговых объектов, в которых состоится свыше 1,2 тысячи мероприятий. Елка мэра Москвы традиционно будет проходить с 25 декабря по 7 января в Гостином дворе.
Тверская и Моховая улицы станут пешеходными в новогодние праздники
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