Московские школы украсили к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В преддверии Нового года праздничная иллюминация появилась на фасадах московских школ, а на территориях красуются фигуры снеговиков, Дедов Морозов и Снегурочек. До 20 января с наступлением темноты здания образовательных учреждений будут сверкать яркими огнями, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В каждом учебном заведении самостоятельно решали, как именно украшать фасады Разноцветные гирлянды, яркие украшения вызывают улыбки на лицах детей и взрослых, а также поднимают настроение", – отметили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Директор школы № 1387 Александр Жмулин рассказал, что школы готовят к Новому году с особым вниманием.

"Фасад нашей школы переливается в свете множества праздничных гирлянд, а перед входом установлены большая елка и светящиеся декорации, которые в этом году были обновлены: встречают школьников фигурки северных оленей – символы новогодних праздников", – приводятся в сообщении слова Жмулина.

В столичной школе № 1347 особое внимание уделили новогоднему оформлению помещений. На окнах там можно увидеть таких сказочных героев, как Снежная королева, Щелкунчик, Золушка и других.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что в столице начала работать праздничная подсветка. Мэр отметил, что монтаж украшений шел больше месяца. Он также добавил, что "полюбившиеся всем мишки переехали с севера Москвы в Парк Горького". Кроме того, на Тверском бульваре появился световой тоннель, а на Поклонной горе установили огромный елочный шар.

Ранее сообщалось, что Ледяной городок с подсветкой, шары с фигурками балерин, светящиеся коньки и другие декоративные элементы украсили площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" в столице.

Всего около 4,2 тысячи декоративных световых объектов установили в столице к празднованию Нового года. Пешеходные зоны и парки встречают своих гостей световыми тоннелями, новогодними фотозонами, ярко горящими цифрами "2020" и другими праздничными конструкциями.

Большие световые арочные конструкции установили на улице Тверской, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере, на Пушкинской площади и площади Революции, основные магистрали и центральные улицы города украшает праздничная иллюминация и декоративная подсветка.