Интерактивные спектакли и конкурс чтецов ждут гостей "Путешествия в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гостей фестиваля "Путешествие в Рождество" на этой неделе ждут спортивные турниры, конкурс чтецов, благотворительные акции и встречи со звездами, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Так, в "Домике добра" в Камергерском переулке каждый день будут проходить добрые акции и увлекательные занятия от российских благотворительных фондов. Например, 17 декабря, в рамках программы фонда "Созвездие добра" с юными гостями фестиваля встретится российский политик, общественный деятель, телеведущий и бывший профессиональный боксер Николай Валуев", – говорится в сообщении.

В оргкомитете отметили, что там же 20 декабря будут собирать подарки для одиноких пожилых людей. Посылки им передадут представители фонда "Старость в радость".

19 декабря на площади Революции будет идти спектакль "Лебединое озеро", а 20 декабря – "Щелкунчик".

Каждый вечер с 16 по 20 декабря в Новопушкинском сквере можно будет посмотреть балет "Белоснежка", а на улице Святоозерской с понедельника по пятницу будут показывать спектакль "Золушка".

На Школьной улице 19 декабря состоится Кубок по керлингу среди представителей СМИ – Media Curling Cup.

Кроме того, на улице Новый Арбат будут проходить интерактивные спектакли и театрализованные чтения сказочных историй.

"На этой неделе будем читать "Морозко" и "Снегурочку" Александра Афанасьева, "Волшебную зиму" Туве Янссон, "Госпожу Метелицу" братьев Гримм, "Снеговика" и "Снежную Королеву" Ганса Христиана Андерсена, "Школу снеговиков", "Чудеса в Дедморозовке" и "Дело было зимой" Андрея Усачева", – говорится в сообщении.

Посетителей окружных площадок ждут встречи с Дедом морозом, кукольные спектакли, новогодние сказки в исполнении артистов московских уличных театров.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года!".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес. На Манежной площади гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

На площади Революции установлен ледовый театр, на котором будут идти шоу в постановке Евгения Плющенко ("Снежный король", "Короли и королевы льда", "Щелкунчик", "Лебединое озеро"). В свободное от шоу время ледовый театр будет работать как обычный городской каток.

В рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие могут бесплатно прокатиться на 18 каруселях.