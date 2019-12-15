Москвичи активно посещают периферийные площадки "Путешествия в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", открытые на периферии столицы посещаются не менее активно, чем центральные, сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что на периферии города открылось уже 11 площадок фестиваля, которые пользуются популярностью.

"В каждом районе проживает по 100 тысяч человек – целые города. Отсутствие там своего общественного центра – это не очень хорошо. Когда он возникает – он становится точкой притяжения всех жителей – маленьких, пожилых", – сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

По словам мэра, фестиваль стал очень популярным – каждый год его посещают миллионы человек.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января 2020 года. Он будет проходить на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках города. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года!".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес из 130 елок и 29 арт-объектов ("Московская тройка", "Нюрнбергская рождественская мельница" и другие), в центре которого возвышается 20-метровая ель, украшенная тремя километрами гирлянд и 3,5 тысячи игрушек. Тонкие нити гирлянд создают иллюзию "фарфоровой" полупрозрачности игрушек, выполненных из акрила.

На Манежной площади гости фестиваля могут совершить путешествие по европейским городам, знаменитым своими рождественскими традициями, – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

В фестивальных шале этих городов можно присоединиться к мастер-классам. Здесь горожане могут научиться делать французские рождественские венки под руководством художников из Эльзаса или готовить вкусные конфеты в "Карамельной мастерской".

На фестивальной площадке между Манежной площадью и площадью Революции гости смогут отведать угощения со всей Европы. Среди них жареные каштаны и французский торт "Рождественское полено", бельгийские вафли и шоколад, латвийская запеканка "Зивью-пудиньш", рижские шпроты и шакотис из Литвы.

А еще каждый день на этой фестивальной площадке можно встретить сказочных персонажей, приехавших из европейских столиц: брюссельскую Шоколадницу, Бургомистра с огромным ключом от рождественской ярмарки, литовскую Рагону, в чьей корзинке прячется черный кот, и других.

На площади Революции установлен ледовый театр, на котором будут идти шоу в постановке Евгения Плющенко ("Снежный король", "Короли и королевы льда", "Щелкунчик", "Лебединое озеро"). В свободное от шоу время ледовый театр будет работать как обычный городской каток.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Желающие могут бесплатно прокатиться на 18 каруселях. На 20 площадках пройдет рождественский квест.

В новогоднюю ночь все площадки фестиваля будут работать до 03:00. Гостей ждут традиционный фейерверк, концерты, спектакли, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, ледовые балеты с участием звезд фигурного катания, уличные подвижные игры.

Всего около 4,2 тысячи декоративных световых объектов установили в столице к празднованию Нового года. Пешеходные зоны и парки встречают своих гостей световыми тоннелями, новогодними фотозонами, ярко горящими цифрами "2020" и другими праздничными конструкциями.

Большие световые арочные конструкции установили на улице Тверской, в Камергерском и Газетном переулках, Новопушкинском сквере, на Пушкинской площади и площади Революции, основные магистрали и центральные улицы города украшает праздничная иллюминация и декоративная подсветка.

