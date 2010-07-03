Квест фестиваля "Путешествие в Рождество" пройдет на 20 площадках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Квест фестиваля "Путешествие в Рождество", который состоится в период с 13 декабря по 12 января, в этом сезоне развернется сразу на 20 площадках Москвы. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Согласно правилам квеста, участникам предстоит ответить на вопросы про традиции зимних праздников в России и за рубежом. Для этого необходимо зарегистрироваться и получить "Паспорт путешественника" на любой площадке состязания, после чего посетить квестовые локации и заполнить документ.

Паспорт со всеми печатями можно будет обменять на подарок. Специальный магазин для этого откроют в одном из рождественских магазинов на Тверском бульваре и на Школьной улице. Те, кто пройдет квест, смогут претендовать на сладости, билеты в кино и на модные аксессуары.

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" в нынешнем году развернется на 40 площадках по всей столице. Главные из них планируют открыть на Манежной и Красной площади. По словам главы департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, рождественский фестиваль – самый популярный в столице.

