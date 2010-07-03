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Город

16:55

Департамент культуры столицы организует около 1,2 тыс новогодних мероприятий

город праздники досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Около 1,2 тысячи новогодних и рождественских мероприятий пройдет в культурных объектах столицы. В новогодние праздники будут работать театры, музеи, культурно-досуговые центры, сообщил руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.

"Всего в Москве пройдет 1180 новогодних и рождественских мероприятий с массовым посещением людей", – цитирует Кибовского РИА Новости.

Также он отметил, что елка мэра Москвы традиционно будет проходить с 25 декабря по 7 января в Гостином дворе. Предполагается, что представления посмотрят 76 тысяч человек.

Сейчас город активно готовят к Новому году. Гирлянды, шары и праздничные инсталляции появятся на улицах, площадях и набережных. Уже украсили пространство у Киевского вокзала. Дизайнеров и студентов профильных вузов пригласили принять участие в оформлении города.

13 декабря в Москве начнется традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество". В фестивале могут принять участие рестораны и кафе с новогодним меню, производители елочных игрушек, сувениров и праздничного декора. Также для москвичей и гостей города подготовят яркие уличные представления.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве каждую зиму с 2013 года.

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