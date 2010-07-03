Дизайнеров пригласили украсить праздничные ели в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дизайнеров и студентов профильных вузов пригласили принять участие в оформлении столицы в преддверии Нового года, передает портал мэра и правительства Москвы.

В столице продолжается конкурс "Елка детства", участникам которого предлагается разработать эскизы украшений для площадок фестиваля "Путешествие в Рождество".

Также нужно написать эссе с ответом на вопрос о том, что вдохновило автора. Лучшие работы украсят праздничные ели на улице Кузнецкий Мост и в Новопушкинском сквере.

Прием заявок продлится до 27 ноября. Члены жюри и представители оргкомитета фестиваля адаптируют работы для уличных условий. Победителей назовут 2 декабря.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" начнется 13 декабря и продлится до 12 января. В течение месяца москвичам и гостям города будут показывать уличные представления.