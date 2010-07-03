Главную елку "Путешествия в Рождество" начали устанавливать в Москве

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На Манежной площади начали устанавливать главную елку фестиваля "Путешествие в Рождество", сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Ожидается, что 26 ноября она будет полностью готова к празднику. 20-метровая елка приехала в центр столицы из лесничества Тверской области. Украсят ее в классическом рождественском стиле: в красно-золотых тонах.

Для оформления используют три километра световых гирлянд и 3,5 тысячи елочных игрушек – шаров, сосулек, шишек, часов, свечей, колокольчиков, лошадок и других декоративных элементов. Венчать конструкцию будет световой шатер диаметром 50 метров и сияющая "Вифлеемская звезда".

Москвичи смогут принять участие в оформлении праздничных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество". Уже объявлен конкурс на лучший дизайн елочных игрушек.

Все желающие смогут разработать дизайн своей "Елки детства" и придумать для нее елочные украшения, которые объединит общая тема.

13 декабря в Москве начнется традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество". В фестивале могут принять участие рестораны и кафе с новогодним меню, производители елочных игрушек, сувениров и праздничного декора. Также для москвичей и гостей города подготовят яркие уличные представления.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве каждую зиму с 2013 года.