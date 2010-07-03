Москвичи смогут создать украшения для фестиваля "Путешествие в Рождество"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи смогут принять участие в оформлении праздничных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество". Уже объявлен конкурс на лучший дизайн елочных игрушек, сообщает пресс-служба цикла городских мероприятий "Московские сезоны".

"В рамках нового конкурса "Елка детства" московских дизайнеров (в том числе студентов профильных вузов и авторские коллективы) приглашают принять участие в создании красивейших авторских елочных украшений. Лучшие работы украсят рождественские ели на одной из площадок фестиваля "Путешествие в Рождество", – говорится в сообщении пресс-службы.

Все желающие смогут разработать дизайн своей "Елки детства" и придумать для нее елочные украшения, которые объединит общая тема.

В пресс-службе отметили, что к заявке, помимо эскизов, нужно приложить краткое эссе о том, что послужило источником вдохновения.

Лучшие работы выберут члены экспертного жюри и представители оргкомитета фестиваля "Путешествие в Рождество".



Заявку на конкурс могут подать все желающие до 27 ноября. 2 декабря станут известны имена финалистов.

В пресс-службе добавили, что совместно с креативным директором проекта авторы лучших работ украсят рождественские ели на одной из площадок фестиваля.

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13 декабря в Москве начнется традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество". Заявки производителей и продавцов на участие в фестивале будут принимать до 19 ноября. В фестивале могут принять участие рестораны и кафе с новогодним меню, производители елочных игрушек, сувениров и праздничного декора. Также для москвичей и гостей города подготовят яркие уличные представления.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве каждую зиму с 2013 года.

