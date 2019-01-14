От свиной головы до бонбоньерки: как проходили детские елки до 1917 года

Дети во все времена находили время для волшебства, игр и развлечений, а старшие не упускали возможности их порадовать подарком, даже в непростые годы. Портал Москва 24 рассказывает, что собой представляла новогодняя елка для детей много лет назад.

Святой Василий

Как в нашу страну пришел Новый год? Первые наши предки праздновали новолетие либо в марте, либо в сентябре. Жили в согласии с природой, поэтому Новый год отмечался обычно во время пробуждения природы весной или осенью, после собранного урожая. Хорошо прошла страда – будем жить, главная примета жизни. Голод был обыденным, поэтому еда и была подарком высших сил.

Рождество в православной Московии было самым главным праздником наряду с Пасхой, все святки (дни от Рождества до Крещения) дети колядовали. Но и сам Новый год был отмечен особым молебном в храмах в честь святого Василия Великого, ведь 1 января выпадало на его именины. По народному поверью, на Васильев день в дома могла проникнуть нечисть, поэтому молодежь ходила по домам и сыпала зерна на порог, а старшая хозяйка старалась поймать злаки – для богатого урожая.

Это был и свиной день, ведь Святой Василий был покровителем домашних животных, и поросят – особенно. Утром 1 января накрывали стол и ели мясцо поросенка, дети пекли печенье в форме его, а потом шли колядовать, приговаривая: "Свинку да боровка выдай для Васильева вечерка", "Кишку да ножки в верхнее окошко". Вот такие вот песенки были на Руси, весело и трешово. В сенях дома ставили часто голову борова – оберег от злобы.

В нынешний год желтого кабана такие обычаи стоит возрождать, так что предлагаем вам утром в первый день года сыпать соседям на порог крупы, если никто не против, конечно.

Der Новый год

Повернул же нас к современной традиции отмечания с елочкой и банкетами царь Петр. Не очень он любил наши поверья, и по душе ему была Голландия, где уже лет двести новогодние традиции были в чести. Ознакомившись с "передовой практикой западных партнеров", император повелел праздновать начало года 1 января: "перед воротами учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых... в знак веселия... огненные потехи зажгут и стрельба будет, учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится". Тут говорится о елках, а в те далекие времена дерево сие считалось похоронным, клали его под гроб. Поэтому елки еще очень долго не было дома у простых людей.

Вообще, до конца XIX века новогодние торжества были уделом дворянства и богатых горожан, а традиции импортировались в основном из Германии. Так что без преувеличения можно сказать, что современный Новый год – не исконный наш праздник, но импортный. Детей могли угостить сахаром, сладким, купить игрушку. Но особых ритуалов не было, разве что дворянские дети получали пряник или сахар, золоченое яблоко из Европы.

Первый же детский праздник состоялся на Рождество 1828 года. Императрица Александра Федоровна организовала елку для пяти своих детей и множества племянниц-дочерей великого князя Михаила Павловича. Немецкая принцесса хотела праздника, как дома у немцев. Елка была установлена в Большой столовой Зимнего дворца. На восьми столах установили елочки, украшенные конфетами, золочеными яблоками и орехами. А главной песней была традиционная в тех краях О Tannenbaum! О Tannenbaum! ("О, елочка! О, елочка!").

С этих пор по примеру монаршей родни все благородные собрания организовывали подобные детские вечера. Инициатива "сверху" пошла: среди дворян было принято дарить конфеты, марципан, девочкам – кукол, а мальчикам – солдатиков.

Но массового праздника пока не знали даже в крупных городах. Заметно, что ни Пушкин, ни Лермонтов никогда не говорили о елке, украшениях, только Рождество воспето ими. Судя по прессе, первое упоминание появилось лишь накануне 1840 года: на рынках столицы тогда отмечались "прелестно изукрашенные фонариками" елки.

Массовость праздник приобрел только с 1850-х годов. Тогда в переводе вышла сказка Гофмана "Щелкун орехов", мы ее знаем как "Щелкунчик". Она стала бестселлером и мечтой юнцов. Благородный спаситель превратился в главного героя будущих воинов. Поэтому родители заказывали в лавках красивые фолианты и игрушки, их дарили 31 декабря. К ним приобретали елочки с висящими фонариками, игрушками, пряниками. Естественно, с фигурками принцесс, Щелкунчика и мышей.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Стоил такой продукт швейцарских мастеров 80-100 рублей (немыслимые деньги, зарплата офицера за месяц). Гофмановская елка прижилась в лучших домах. Уже в 1852 году состоялась благотворительная елка на Екатерингофском вокзале (тогда вокзалом называли место увеселения, по сути – сквер).

По мемуарам мы знаем даже, как проходила такая елка в типичной дворянской семье. Родители и слуга утром 31 числа вешали украшения, раскладывали подарки, все в строгом секрете. И в конце зажигали свечи. Камердинер отгонял охочих до презентов юнцов от дверей столовой, их даже запирали на ключ в детской. Они могли лишь слушать, как матушка укладывает заветные гостинцы с тетушками и верной гувернанткой из Франции.

По команде слуги открывали двери, и разъяренная толпа детей вбегала с криками, рвала цветную бумагу и прыгала на месте от эмоций. Потом дозволяли с елки срывать конфеты и игрушки (называлось это "грабить елку"). Как правило, деревья после такого набега резко "лысели" или даже падали. Но главное, что малыши были довольны, правда?

Церковь осуждала это, называя языческими забавами, и не рекомендовала такие вещи – поклонение дереву все-таки. Но, несмотря на государственный статус церкви, это продолжалось.

В начале ХХ века входят в моду "домашние новогодние спектакли" или игра в крокодила. Инсценировки библейских сюжетов, сказок Пушкина или Гофмана делались по оригинальным сценариям, которые писали гимназисты, например, юный Александр Блок.

В годы Первой мировой (1914–1918 гг.) детские елки становятся государственными. Они должны были показать единство солдат и их детей, ждущих пап с фронта, патриотизм в тылу. Детишки массово писали открытки в полевую почту, получали от меценатов бонбоньерки (коробки с конфетами). Но голод и революции прекратили эту традицию.

Часто принято говорить, что Советская власть сразу же запретила елку как пережиток прошлых лет. Но поначалу им было просто не до этого – удержать бы власть, наладить бы спокойную жизнь. Елка не мешала никому, проводилась, дабы отвлечь от лихолетья юных пионеров. Правда, делалось это редко, ведь денег просто не было.

Уже в 1918 году главный пролетарский писатель Максим Горький и художник Александр Бенуа выпустили книгу для детей "Елка". Стихи для нее сочиняли мэтры пера: Чуковский, Ходасевич, Толстой, Брюсов, Чёрный. Чуковский до 1927-го в дневниках писал о таких праздниках. Однако после, в рамках борьбы с религией, елки запрещались, и это порицалось в школе. Во многих школах висел плакат: "Не руби леса без толку, будет день угрюм и сер. Если ты пошел на елку, значит, ты не пионер". Елку вернут в 1936 году уже как праздник детей СССР, чтобы показать, как счастливы пионеры нового мира коммунизма. Но это уже совсем иная история.

Не так важно время. Важно то, что детство определяет человека, закладывает основы, которые едва ли изменятся в будущем радикально. Чем первые годы жизни счастливее, радостнее и насыщеннее позитивом, тем больше шансов, что вырастет добрый человек, порядочный и видящий, скорее, белое, а не черное. Если не верите, прочтите рассказ Цыпкина "Не скажу" – убедитесь. Новый год для детей – время ожиданий и надежд, заветных подарков, когда взрослые – вершители судеб в глазах малышей. Не подведите их.

Семен Извеков