Названа дата открытия катка на Красной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Большой зимний каток на Красной площади в Москве откроется 29 ноября и будет работать до 1 марта, сообщила пресс-служба ГУМа.

Ледовая площадка размером более трех тысяч квадратных метров уже в 14-й раз станет местом отдыха и развлечения москвичей и гостей столицы. Они смогут встретить на катке Новый год и Рождество, отпраздновать Татьянин день и День влюбленных, поучаствовать в различных конкурсах и розыгрышах призов.

"В этом году ГУМ-каток перенесет москвичей и гостей столицы в детскую сказку: тема оформления приурочена к юбилею самой любимой детской телепередачи "Спокойной ночи, малыши!", которой в этом году исполнилось 55 лет", – рассказал ТАСС представитель Главного универсального магазина.

Каток займет четвертую часть Красной площади. Для его сооружения используется специальное оборудование, которое обеспечивает сохранность исторической брусчатки Красной площади – ледовая арена не залита на мостовую, а приподнята над ней.

В этом году для посетителей катка закуплены новые коньки – белые фигурные и черные хоккейные. Будут открыты дополнительные кассы и обновлены раздевалки. Часы работы – ежедневно с 10:00 до 23:30.

"Первые четыре утренних сеанса в будни можно посещать бесплатно. Hа все остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 400 рублей, а детский (с 7 до 12 лет) – 200, при этом детский билет дает возможность входа на каток одному взрослому без права катания. В выходные дни взрослый билет будет стоить 500 рублей, а детский – 300", – уточнили в ГУМе.

Вместимость ледового поля позволит одновременно находиться на катке 400 гостям.

Ранее сообщалось, что столицу начали украшать к Новому году. Гирлянды, шары и праздничные инсталляции появятся на улицах, площадях и набережных. Уже украсили пространство у Киевского вокзала. Там вдоль здания торгового центра проложили светящийся тоннель. А на набережной Тараса Шевченко собрали гигантскую разноцветную фигуру жар-птицы. Прогулочную зону также подсветили разноцветным узором.

Этой зимой в центре Москвы будут работать 17 катков с искусственным льдом и 75 катков с естественным. Также откроют 33 горки во дворах, на школьных и парковых территориях. Также в Москве будет организовано четыре лыжных маршрута. Учитывая плотную застройку в ЦАО, протяженность одного лыжного маршрута составит около 600 метров. В парках, на дворовых и школьных территориях зимой будет работать 33 горки.

