Площадки для керлинга откроются на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве второй год подряд будут работать отдельные площадки для керлинга. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Москвичи смогут поучаствовать в мастер-классах и посмотреть выступления профессиональных спортсменов, а также соревнования любительских команд. Запись на тренировки откроется 8 декабря.

Участие в занятиях, помощь инструкторов и вся необходимая экипировка будут бесплатными. Инструктора разъяснят правила игры новичкам и проведут мастер-классы и спарринги для всех желающих. В выходные гости площадки смогут потренироваться в компании звезд керлинга.

Ежегодный зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в столице с 13 декабря по 12 января, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В этом году в городе будет работать около 40 фестивальных площадок, которые разместятся в разных округах Москвы. Главные из них – на Манежной и Красной площадях, а также на Новом Арбате. Работать площадки будут ежедневно, с 11:00 до 21:00 – в будни и с 10:00 до 22:00 – в выходные и праздничные дни.

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