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Город

17:48

Улицы в центре Москвы перекроют в новогоднюю ночь

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ряд улиц в центре Москвы полностью перекроют в новогоднюю ночь для проведения праздничных мероприятий. Центральные улицы города будут перекрывать заранее для установки праздничных площадок. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил замглавы столичного департамента торговли и услуг Александр Иванов, самое крупное мероприятие в Москве будет проводиться с 31 декабря по 5 января. В связи с этим улицы Тверская и Моховая будут полностью перекрыты. Там разместят световые инсталляции и анимационные площадки.

Улицы Тверская, Моховая, Театральный проезд, а также улицы рядом с Охотным Рядом перекроют на время проведения монтажных и демонтажных работ. Зона будет полностью огорожена. Вход на мероприятия будет организован по пропускным пунктам с использованием специальных средств досмотра, отметил Иванов.

В настоящее время Москву активно готовят к Новому году. Гирлянды, шары и праздничные инсталляции появятся на улицах, площадях и набережных. Уже украсили пространство у Киевского вокзала. Дизайнеров и студентов профильных вузов пригласили принять участие в оформлении города.

В новогодние праздники в столице пройдет около 1,2 тысячи мероприятий. Будут работать театры, музеи, культурно-досуговые центры. Кроме того, москвичи смогут увидеть фейерверки и салюты в новогоднюю ночь на 29 площадках. Для удобства москвичей все салюты пройдут после часа ночи, кроме площадки на Большом Якиманском мосту.

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