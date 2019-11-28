Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным днем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве не получится сделать 31 декабря выходным, поскольку обычно в предновогодние дни больше работы, сообщил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

Так мэр прокомментировал решение губернатора Томской области Сергея Жвачкина предоставить жителям региона выходной в последний день года. Собянин подчеркнул, что не может обязать коммерческие предприятия объявить 31 декабря выходным для своих работников.

"Я могу для своих чиновников сделать 31 декабря выходным днем, но мы, наоборот, как правило, работаем больше, чем в обычные дни предновогодние, поэтому они нужны на работе, чтобы вам обеспечить праздничные дни, "Путешествие в Рождество" и кучу мероприятий, поэтому вряд ли получится погулять", – добавил мэр.

По его словам, 31 декабря москвичи часто собираются с коллегами на работе на корпоративах.

"Мы же все знаем, что, несмотря на то, что Новый год – это семейный праздник, но все же корпоративы отмечают на предприятиях 31-го, стараются с коллегами как-то пообщаться, поднять бокал шампанского, сказать какие-то праздничные слова. Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности, – добавил Собянин.

Также мэр столицы пожелал москвичам на Новый год уверенности в завтрашнем дне и хорошего настроения.

"Самое главное, чтобы праздники новогодние прошли и у москвичей остались уверенность в завтрашнем дне и хорошее настроение в новом году. Этого и желаю. Я хочу уверить москвичей, что Москва стоит на надежных рельсах, мы много сегодня говорим о транспорте. Могут быть уверенными в завтрашнем дне города, его развитии, его экономике", – рассказал Собянин.

Накануне в Госдуму внесли законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днем. По мнению авторов инициативы, такой шаг позволит россиянам рациональнее использовать выходные. При этом планируется сохранить общее количество нерабочих праздничных дней в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом.

Ранее глава Томской области Сергей Жвачкин сделал 31 декабря выходным днем. По его словам, такое решение было принято "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику".

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем.

В Роструде напомнили, что новогодние каникулы можно продлить, если присоединить к ним отпуск целиком или его часть. Работник имеет право взять отпуск за первый год по истечении шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя.

Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева также прокомментировала заявление Роструда. По ее словам, работодатель не обязан удовлетворять просьбу работника о ежегодном оплачиваемом отпуске, то же касается и отпуска без сохранения заработной платы (отгула).

"Мы говорим про общий случай, когда речь касается всех работников. Есть категории работников, которым отпуск предоставляется в удобное для них время, причем независимо от обстоятельств. Но опять-таки речь идет не об одном дне, а об отпуске в полном размере – 28 днях", – отметила Яковлева.

Эксперт рассказала, что работодатель обязан предоставить отпуск в любом случае только участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам по старости, родителям и женам военнослужащих, инвалидам, при рождении ребенка, регистрации брака, смерти. В других случаях отпуск предоставляется по соглашению сторон.