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Москва 24

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Общество

12:51

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным

общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем. Таким образом она прокомментировала решение губернатора Томской области о переносе в регионе рабочего дня со вторника (31 декабря) на субботу (28 декабря).

"Я бы тоже сделала 31 декабря выходным днем для всех. Хоть что-нибудь для женщин", – цитирует депутата Агентство "Москва".

Ранее глава Томской области Сергей Жвачкин сделал 31 декабря выходным днем. По его словам, такое решение было принято "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику".

Последним рабочим днем в 2019 году станет вторник, 31 декабря. Согласно графику выходных и праздничных дней на 2020 год, длительные каникулы продлятся с 1 по 8 января.

В Роструде напомнили, что новогодние каникулы можно продлить, если присоединить к ним отпуск целиком или его часть. Работник имеет право взять отпуск за первый год по истечении шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя.

В последующие годы сотрудник может уйти в отпуск в любое время в соответствии с графиком, утверждаемым начальством не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Если человек работает у индивидуального предпринимателя, то порядок определяется соглашением.

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