В России предложили сократить рабочий день до шести часов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российский комитет рабочих (РКР) предложил ввести в стране 30-часовую трудовую неделю. Предполагается, что граждане продолжат работать пять дней в неделю, однако только по шесть часов и без снижения зарплаты. Об этом сообщает портал News.ru.

В РКР считают, что такая продолжительность труда снизит безработицу и не допустит уменьшения числа занятых на предприятиях. При этом сокращение рабочего времени совместимо с повышением зарплаты. "В современных условиях сокращение рабочего дня без понижения зарплаты – основной путь обеспечения занятости работников и предупреждения безработицы", – отмечают в комитете.

Как считает профессор Нижегородского государственного университета Александр Золотов, сокращенная неделя позволит россиянам уделить больше внимания учебе и собственному здоровью. "Наконец, при 30-часовой неделе отношения в семье станут более здоровыми. Люди в России как раз пьют и неразумно себя ведут в свободное время, потому что у них его просто нет", – заключил эксперт.

Ранее немецкий предприниматель запустил в своей компании социальный эксперимент. Он сократил рабочий день до пяти часов, но при этом заблокировал в офисе все соцсети и запретил сотрудникам доставать из карманов смартфоны.

