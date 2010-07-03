Мужчина потребовал денег за увольнение после 6 лет оплачиваемого отпуска

Бывший директор совета британского города Кайрфилли Энтони О'Салливан потребовал с уволившего его государственного органа 300 тысяч фунтов стерлингов. При этом до увольнения он пробыл в оплачиваемом отпуске шесть лет, сообщает Wales Online.

По словам мужчины, по вине городского совета он не смог взять положенный отпуск и принять участие в выборах. Также он якобы не получил положенного повышения заработной платы и потратился на адвокатов из-за уголовного дела против него, которое в итоге закрыли.

В 2013 году британца заподозрили в мошенничестве, когда он тайно порекомендовал повысить себе зарплату на 26 тысяч фунтов. Сперва его отстранили от работы, а затем отправили в "специальный отпуск", в котором он пробыл до самого увольнения. Все это время мужчине исправно выплачивали зарплату в размере 137 тысяч фунтов стерлингов.

Совет планирует обсудить претензии О'Салливана на следующей неделе. Некоторые считают, что требования экс-директора абсурдны, а сам госорган уже "стал посмешищем", поскольку в течение длительного времени платил ему зарплату. Сам же чиновник считает, что правда на его стороне.

Ранее в Роструде рассказали, что бывают случаи, когда работодатель имеет полное право не отпустить работника в заслуженный отпуск. Отказ возможен, если предоставление отпуска может помешать работе предприятия. В этом случае работодатель может перенести отдых на следующий рабочий год. Сделать это можно только с согласия подчиненного.

Работодатель также может отозвать работника из отпуска. В этом случае сгоревшая часть отдыха должна быть предоставлена позже в удобное для подчиненного время. В ведомстве также напомнили, что не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд запрещено законом Российской Федерации.