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10:24

В Госдуме предложили увеличить число дней оплачиваемого отпуска

власть общество

10:24

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Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил министру труда Максиму Топилину обращение, в котором предложил увеличить число дней ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 31. Об этом сообщает News.ru.

Он отметил, что в России сейчас дискутируют о нормах труда, рабочих и выходных днях, о защищенности россиян в плане трудовых отношений. Он подчеркнул, что в обсуждении упускается такая важная составляющая, как ежегодный оплачиваемый отпуск.

Милонов уверен, что многие граждане сожалеют о скоротечности отпускных дней. Тем более, что в России из-за холодного климата попросту невозможно восстановить свои силы за такой короткий срок.

Пока вопрос о сокращении рабочей недели находится на стадии общественного обсуждения, можно было бы увеличить количество дней ежегодного оплачиваемого отпуска.

"К примеру, увеличение дней отпуска до 31 не повлекло бы негативных последствий для экономики страны. Более того, стоило бы также рассмотреть возможность дополнительного увеличения отпуска для тех граждан, которые имеют детей: за каждого ребенка до 18 лет – по 2 дня дополнительного оплачиваемого отпуска", – сказал депутат.

Ранее Роструд дал рекомендации, как правильно уйти в отпуск. В ведомстве напомнили, что оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Исключение – работники образовательных учреждений (56 календарных дней). У директоров и воспитателей детский садов в распоряжении на отдых есть 42 календарных дня.

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власть общество

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