В Роструде напомнили порядок ухода в отпуск

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Роструд дал рекомендации, как правильной уйти в отпуск. Об этом сообщает "Российская газета".

В ведомстве напомнили, что оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Исключение –работники образовательных учреждений: у них это 56 календарных дней. А у директоров и воспитателей детский садов в распоряжении на отдых есть 42 календарных дня.

При этом в Трудовом кодексе прописано, что работник может разделить свой отпуск на несколько частей, заявили в Роструде. Хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Однако данное решение должно быть согласовано с работодателем, в противном случае работника может ждать штраф в размере до пяти тысяч рублей для должностных лиц и предпринимателей и до 50 тысяч для юридических лиц.

Также в ведомстве добавили, что работодатель не имеет право отказать в отпуске сотрудникам моложе 18 лет и работникам вредных производств. Работодатель также в обязательном порядке должен предоставить отпуск мужчинам, чьи жены находятся в декретном отпуске.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян (52%) приняли решение не уходить в отпуск. 32% горожан связали это решение с тем, что только недавно устроились на новую работу. Еще 15% россиян высказались, что не имеют на это финансовой возможности.

Еще 14 процентов респондентов отметили, что не будут отдыхать из-за невозможности оставить рабочие дела. Каждый десятый сообщил, что не хочет терять зарплату. При этом 3 процента опрошенных заявили, что в их фирмах не принято уходить в отпуск.

