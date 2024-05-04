Спасатели вышли на поиски двух туристов из Москвы на Эльбрусе

Фото: телнграм-канал "МЧС Кабардино-Балкарии"

Спасатели ищут на Эльбрусе двух потерявшихся туристов из столицы. Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии рассказало о случившемся в официальном телеграм-канале.

"В 15:44 4 мая поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, на высоте 5 тысяч метров потерялась незарегистрированная группа: два человека из Москвы", – уточняется в публикации.

В поисковой операции принимают участие специалисты Эльбрусского высокогорного ПСО и спасатели ФГКУ "Лидер".

Ранее на Эльбрусе спасли альпинистов из Казахстана и России. В группе из двух человек была гид и альпинистка, у них были обморожены конечности.

Спасатели в составе 9 человек и двух единиц техники помогли им спуститься до станции "Гара-Баши", расположенной на высоте 3 850 метров.

