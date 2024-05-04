04 мая, 17:36Происшествия
Спасатели вышли на поиски двух туристов из Москвы на Эльбрусе
Фото: телнграм-канал "МЧС Кабардино-Балкарии"
Спасатели ищут на Эльбрусе двух потерявшихся туристов из столицы. Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарии рассказало о случившемся в официальном телеграм-канале.
"В 15:44 4 мая поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, на высоте 5 тысяч метров потерялась незарегистрированная группа: два человека из Москвы", – уточняется в публикации.
В поисковой операции принимают участие специалисты Эльбрусского высокогорного ПСО и спасатели ФГКУ "Лидер".
Ранее на Эльбрусе спасли альпинистов из Казахстана и России. В группе из двух человек была гид и альпинистка, у них были обморожены конечности.
Спасатели в составе 9 человек и двух единиц техники помогли им спуститься до станции "Гара-Баши", расположенной на высоте 3 850 метров.
Сотрудники МЧС спасли туриста на вершине Эльбруса