Группе туристов на Эльбрусе потребовалась помощь спасателей во время спуска

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В Кабардино-Балкарии тургруппе из пяти человек, в которую входят в том числе граждане Белоруссии, потребовалась помощь спасателей во время спуска с Эльбруса Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"При спуске с горы Эльбрус на высоте 5 300 метров тургруппа из пяти человек попросила о помощи. Двум участникам стало плохо", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поход не был зарегистрирован в МЧС. К месту нахождения туристов были направлены восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, которые уже добрались до альпинистов.

Накануне трое туристов сорвались со склона в районе села Бад в Северной Осетии. В их поисках были задействованы 13 человек и одна единица техники. 11 июля туристов нашли. Все они живы, но серьезно травмированы.

