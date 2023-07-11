Группа туристов с 11 детьми пропала на сплаве в Прикамье

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Группа туристов из 22 человек, включая 11 детей, пропала в Пермском крае на сплаве по реке Усьве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что пока в распоряжении имеется лишь информация от заявителя, поскольку группа не была зарегистрирована.

"Мы не обладаем всей необходимой информацией для поисков, поэтому сейчас все уточняется и параллельно осуществляется поиск", – заявили в МЧС.

Ранее о пропаже группы туристов писали местные СМИ. По их данным, 11 взрослых и 11 детей отправились на маршрут по реке Усьве 4 июля. 9 июля они должны были прибыть в поселок Усьва, однако так и не вышли на связь.

10 июля сообщалось, что трое туристов сорвались со склона в районе села Бад в Северной Осетии. По словам главы тургруппы, инцидент произошел, когда та двигалась по маршруту из поселка Мизур через Архонский перевал и Казбек в сторону поселка Чми. Всего в походе участвовали шесть человек.

В настоящее время организована поисково-спасательная операция. В ней задействованы 13 человек и одна единица техники. Из-за отсутствия понимания примерного местоположения пропавших на фоне плохой связи поиск будет вестись двумя группами.

До этого в Бурятии тургруппа из восьми человек при сплаве на катамаранах по реке Снежной оказалась унесена течением. Часть туристов спаслась самостоятельно, других позже нашли спасатели, еще одну женщину продолжают искать.

