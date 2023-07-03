В Северной Осетии спасатели ищут альпиниста, пропавшего на Казбеке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спасатели ищут альпиниста, который пропал при восхождении на гору Казбек, находящуюся на Кавказе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Северной Осетии.

Отмечается, что 2 июля в 20:55 по московскому времени сотрудникам МЧС поступило сообщение, что в момент восхождения на гору Казбек один из альпинистов, находящийся в группе из трех человек, не дошел до контрольной точки. Они находились на высоте 3 500 метров. О пропаже мужчины рассказал один из участников восхождения.

"По его словам, мужчина немного отстал от товарищей, сказав, что догонит их позднее, после чего так и не появился в назначенном месте", – добавили сотрудники МЧС.

Пропавший мужчина является уроженцем города Новокуйбышевска Самарской области, на его поиски была отправлена группа из шести спасателей.

"Группа из трех человек, совершавшая восхождение на Казбек, не была зарегистрирована в МЧС России", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вечером 29 июня группа туристов из 20 человек, не зарегистрировавшаяся в МЧС, потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района Республики Карачаево-Черкесия. Позже группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске, вторая группа не выходила на связь.

Группа туристов из Краснодарского края в скором времени была обнаружена у Софийских водопадов, никто не пострадал.



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