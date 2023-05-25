Упавшая с обрыва в Дагестане туристка сломала руку, но находится в сознании

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана"

Президент Ассоциации туриндустрии Дагестана Саадула Омаров рассказал о состоянии туристки из Екатеринбурга, которая упала с обрыва смотровой площадки в селе Гамсутль, передает "Газета.ру".

По его словам, женщина сломала руку, при этом находится в сознании.

"Мне информацию дали те, кто там был. Люди, не дождавшись ответа от врачей, уже пишут о переломах позвоночника. То, что там реально видно – это то, что перелом руки. Конечностями она двигает. Она в сознании. Ей запретили двигаться до прибытия МЧС. Они ее эвакуируют. Проведут осмотр и тогда будет уже ясно", – сообщил Омаров.

Он рассказал, что туристка оступилась во время спуска. По его словам, речь идет о горах, там падают и получают травмы даже местные жители. Как отметил Омаров, даже просто камень, который попадает под обувь, может быть причиной падения человека и, как следствие, переломов и травм.

Ассоциация выяснит причины инцидента и порекомендует меры для ответственных ведомств и туристических организаций, чтобы избегать подобных ситуаций в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга 1983 года рождения сорвалась с обрыва смотровой площадки в Дагестане. Она упала с высоты 10 метров, в результате чего получила серьезные травмы.

Женщину госпитализировали в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали у пострадавшей множественные переломы, в том числе основания черепа.