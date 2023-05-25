Туристка сорвалась с обрыва смотровой площадки в Дагестане

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

Жительница Екатеринбурга сорвалась с обрыва смотровой площадки в Дагестане, сообщает SM.News со ссылкой на экстренные службы.

ЧП произошло в селе Гамсутль. Женщина 1983 года рождения упала с высоты 10 метров, в результате чего получила серьезные травмы.

Ее госпитализировали в бессознательном состоянии. Врачи диагностировали пострадавшей множественные переломы, в том числе основания черепа.

23 мая сообщалось о пропаже шести туристов, которые выдвинулись на западный склон Эльбруса. Уточнялось, что в подразделениях МЧС России группа не была зарегистрирована.

Для их поиска задействовали вертолет Ми-8 и беспилотник, а также группу из более 80 человек и 24 единицы техники. В свою очередь, глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту исчезновения туристов.

24 мая пропавших на Эльбрусе белорусских туристов нашли живыми. Выяснилось, что они находились на высоте 3 800 метров под вершиной горы Утюг.

