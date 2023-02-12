18:18Происшествия
Спасатели эвакуировали 36 туристов, застрявших на канатной дороге в КЧР
Фото: МЧС России
В Карачаево-Черкессии спасатели эвакуировали с канатной дороги 36 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Сегодня поступило сообщение о том, что в поселке Домбай <...> на канатно-кресельной дороге остановилась линия. <...> Благодаря слаженной и оперативной работе <...> отдыхающие были эвакуированы с канатной очереди", – говорится в сообщении.
Отмечается, что никто из застрявших на канатной дороге туристов не пострадал.
Ранее в воскресенье на Сахалине нашли трех жителей Углегорска, которые потерялись накануне в районе мыса Ламанон. В поисковой операции был задействован вертолет. Никто из потерявшихся людей не пострадал.
Спасатели эвакуировали 36 застрявших на канатной дороге в Домбае
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