Лыжник погиб на Эльбрусе, упав в расщелину

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Лыжник из Ростова-на Дону насмерть разбился на горе Эльбрус, сорвавшись в расщелину во время катания за пределами трассы. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Спасатели получили сообщение о происшествии в 15:45 по московскому времени в четверг, 2 февраля. Отмечается, что мужчина упал в расщелину в районе станции "Мир" на высоте 3 500 метров.

"Спасатели эвакуировали пострадавшего 1975 года рождения из Ростова-на Дону с травмой спины на поляну Азау, где передали бригаде скорой помощи. От полученных травм мужчина скончался", – говорится в сообщении.

В поисково-спасательных работах были задействованы трое сотрудников Эльбрусского высокогорного отряда МЧС и одна единица техники. В настоящее время ведомство выясняет причины и обстоятельства трагедии.

Ранее лыжник погиб во время спуска с горы Зеленой в Кемеровской области. Инцидент произошел на горнолыжном курорте "Шерегеш". Сообщалось, что 37-летний житель Барнаула выехал за пределы трассы и упал на каменистый участок. Очевидцы вызвали спасателей, однако мужчина скончался.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!