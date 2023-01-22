СК возбудил дело после гибели туриста на горнолыжном курорте "Шерегеш"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Турист насмерть разбился во время спуска на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел днем в субботу на горе Зеленая. По данным ведомства, 37-летний житель Барнаула выехал за пределы трассы и упал на каменистый участок. Очевидцы вызвали спасателей, однако в ходе оказания помощи лыжник скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти потерпевшего. На месте происшествия работает следственная группа", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии лыжник погиб на спуске с горы Эльбрус. Мужчина нарушил требования и выехал за ограждения трассы. Он набрал большую скорость и не смог разъехаться с другим лыжником, который отдыхал вне трассы.

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