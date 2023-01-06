Лыжник погиб при столкновении с другим туристом на спуске с горы Эльбрус

Фото: kbr.sledcom.ru

Следователи в Кабардино-Балкарии начали доследственную проверку по факту гибели лыжника на спуске с горы Эльбрус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что трагедия произошла 5 января. Согласно материалам проверки, мужчина 1979 года нарушил требования и выехал за ограждения трассы. Затем он набрал большую скорость и не смог разъехаться с другим лыжником, который, по предварительным данным, отдыхал вне трассы.

"В результате столкновения погибший получил телесные повреждения, повлекшие его смерть. Второй лыжник доставлен в медицинское учреждение, угрозы его жизни нет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что альпинист из Москвы заблудился на Эльбрусе на высоте 4 тысячи метров. Позднее спасатели обнаружили его тело на высоте 5,3 тысячи метров.

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