Восемь россиян пострадали при сходе лавины на севере Индии

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Восемь граждан России получили травмы при сходе снежной лавины на горнолыжном курорте Гульмарг на севере Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

"Пострадали восемь россиян, тяжелых нет", – сказали в полиции.

Там уточнили, что все пострадавшие находятся на осмотре в больнице.

Ранее в Непале разбился пассажирский самолет авиакомпании Yeti Airlines. О крушении стало известно 15 января. На борту самолета находились 72 человека, в том числе четверо россиян. Все они погибли.

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