Тела погибших при крушении самолета в Непале россиян опознаны – посольство РФ

Фото: ТАСС/АР/Anish Bhattarai

Посол России в Непале Алексей Новиков сообщил, что тела всех четырех граждан РФ, погибших при крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines РФ, опознаны. Урны с их прахом переданы родственникам. Его слова передает ТАСС.

"Урны с прахом россиян переданы доверенным лицам в соответствии с волей родителей погибших", – уточнил он.

Посол отметил, что все расходы по оказанию ритуальных услуг покрывает авиакомпания. Также он подчеркнул, что посольство выполнило все необходимые услуги, в том числе оформление документов в ускоренном порядке и без взимания сборов.

На борту разбившегося авиалайнера находились четыре гражданина РФ, среди них была семья из трех человек – супруги Виктория Алтунина и Виктор Лыгин, двоюродный брат мужчины Юрий Лыгин. В этом же самолете летела россиянка Елена Бандуро.

О крушении воздушного судна стало известно 15 января. На борту самолета находились 72 человека, все они погибли.

По словам сотрудника Управления гражданской авиации Непала Гьянендры Бхула, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность самолета.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело для установления обстоятельств крушения самолета.

В Непале начали использовать дроны для поиска погибших в авиакатастрофе

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