Сестра погибшей при крушении над Непалом москвички рассказала о ее беременности

В Непале на месте крушения самолета завершили спасательную операцию. Авиакатастрофа произошла 15 января в районе города Покхара. На борту лайнера находились 72 человека, среди которых четверо – россияне. После крушения судна никто не выжил. Рассказываем подробности случившегося.



Никто не выжил

Фото: AP Photo/Yunish Gurung

В воскресенье, 15 января, лайнер авиакомпании Yeti Airlines, который выполнял рейс из непальской столицы Катманду в город Покхара, потерпел крушение. Трагедия случилась при заходе самолета на посадку. На борту находились 72 человека, включая четверых членов экипажа. Все они погибли в результате ЧП.

Среди пассажиров были 53 непальца и 15 иностранцев. В том числе пятеро индийцев, двое южнокорейцев, по одному гражданину из Аргентины, Австралии, Франции и Ирландии, а также четверо россиян. Гибель последних подтвердил посол РФ в Непале Алексей Новиков. Он пообещал, что их родственникам окажут всю необходимую помощь.

Точная причина трагедии выясняется. Для этого правительство страны создало комиссию. В нее вошли пять человек – представители военной и авиационной сфер, уточнил член секретариата премьер-министра Непала Рамеш Малла. Ожидается, что комиссия предоставит отчет в течение 45 дней. Вместе с тем, по предварительным данным, авиакатастрофа могла случиться из-за технических неполадок. Об этом заявили в Управлении гражданской авиации Непала.





Гьянендра Бхул сотрудник Управления гражданской авиации Непала С погодой проблем не было, поступила предварительная информация, что самолет разбился по техническим причинам.

Спасатели уже обнаружили черные ящики – диктофон кабины пилотов и бортовой самописец. В настоящий момент спасательная операция на месте крушения лайнера завершена, эксперты устанавливают личности погибших. Непальские власти объявили понедельник, 16 января, днем траура в стране.

В связи с авиакатастрофой Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари. "Уважаемая госпожа президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе", – сказано в тексте телеграммы.



Завалился на левое крыло

В Сети появились кадры последних секунд полета самолета перед крушением в Непале

Очевидец ЧП в Непале Александр Ковалев рассказал, как развивались события перед катастрофой. С его слов, лайнер потерял скорость и завалился на левое крыло. При этом непосредственно перед крушением пожара или дыма не наблюдалось.





Александр Ковалев очевидец ЧП Самолет заходил на посадку и заходил очень низко. Мы в это время собирали крыло в авиаклубе "Непал" со вторым русским пилотом. Смотрим, в районе старого аэродрома заходит сильно низко. Он развернулся напрямую на аэродром, на глиссаду встал, и как-то его начинает просаживать.

"После видим взрыв. Двигатели работали оба, не было там никакого пожара. Все работало", – отметил очевидец, добавив, что воздушное судно упало в речку между старым и новым аэропортами Покхара.

Последние секунды полета разбившегося борта заснял один из пассажиров рейса. Мужчина вел прямую трансляцию в Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) из салона воздушного судна. На видео можно рассмотреть снимавшего ролик пассажира и других людей, которые спокойно сидят на своих местах. Затем слышны звуки взрыва и крики. Также в объектив попал пожар.



Что известно о погибших россиянах?

Фото: AP Photo/Yunish Gurung

Согласно опубликованному Управлением гражданской авиации Непала списку пассажиров, на борту потерпевшего крушение лайнера в том числе находились россияне Виктория Алтунина, Юрий Лыгин, Виктор Лыгин и Елена Бандуро.

Известно, что последняя проживала в столице. Елене Бандуро было 33 года, она работала SMM-специалистом. Об этом рассказала ее сестра Ксения, сообщает сайт "Комсомольской правды". В своих соцсетях Елена писала, что соскучилась по гражданскому мужу Максиму и поэтому летит к нему в Непал. Незадолго до поездки она сообщила родным, что беременна, поделилась Ксения.

"Лена действительно планировала поездку в Непал. Она летела к супругу Максиму, Лена была беременна", – говорит сестра погибшей.





Ксения сестра погибшей в авиакатастрофе Елены Бандуро На прошлой неделе Лена сообщила родным эту радостную новость. Она сделала УЗИ. Видны были ручки и ножки малютки, очертания. Ждали девочку.

О Виктории Алтуниной, Юрии Лыгине и Викторе Лыгине известно, что все они были жителями Ростова-на-Дону. "(В самолете. – Прим. ред.) была Вика (Алтунина. – Прим. ред.) с мужем и брат его троюродный... Они путешествовали", – рассказал друг семьи в беседе с РИА Новости.

Алтунина ранее работала преподавателем. Однако, по данным СМИ, недавно вместе с мужем они открыли кафе в Ростове-на-Дону. Погибшая часто выкладывала в своих соцсетях снимки из путешествий. В частности, фото из Египта, Франции, Италии, Германии, Индии и Венесуэлы.

На днях супруги вместе с троюродным братом Виктора Юрием прилетели в Непал. Последнее фото в соцсетях Виктории сделано при посадке на разбившийся в Покхаре самолет.

