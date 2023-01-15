11:08Происшествия
В Сети появились кадры падения самолета в Непале
Лайнер авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в районе взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Покхара ранее в воскресенье. На борту воздушного судна находились 72 человека – 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
По данным российского посольства в Непале, в самолете в момент авиакатастрофы находились четыре гражданина России. По последним данным, все пассажиры рейса погибли.
В настоящее время аэропорт Покхары закрыт, также временно закрыто воздушное пространство над городом. Сейчас на месте инцидента работают спасательные службы.
Самолет с 70 пассажирами на борту разбился в Непале
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!