В Сети появились кадры падения самолета в Непале

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В Сети появились кадры момента падения пассажирского самолета в Непале. Видео заснял один из жителей Покхары, где произошла трагедия.

Лайнер авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в районе взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Покхара ранее в воскресенье. На борту воздушного судна находились 72 человека – 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

По данным российского посольства в Непале, в самолете в момент авиакатастрофы находились четыре гражданина России. По последним данным, все пассажиры рейса погибли.

В настоящее время аэропорт Покхары закрыт, также временно закрыто воздушное пространство над городом. Сейчас на месте инцидента работают спасательные службы.



Самолет с 70 пассажирами на борту разбился в Непале

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