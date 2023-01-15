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11:08

Происшествия

В Сети появились кадры падения самолета в Непале

Видео: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

В Сети появились кадры момента падения пассажирского самолета в Непале. Видео заснял один из жителей Покхары, где произошла трагедия.

Лайнер авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в районе взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Покхара ранее в воскресенье. На борту воздушного судна находились 72 человека – 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

По данным российского посольства в Непале, в самолете в момент авиакатастрофы находились четыре гражданина России. По последним данным, все пассажиры рейса погибли.

В настоящее время аэропорт Покхары закрыт, также временно закрыто воздушное пространство над городом. Сейчас на месте инцидента работают спасательные службы.

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