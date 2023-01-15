Четверо граждан РФ находились на борту упавшего самолета в Непале

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Четверо граждан РФ находились на борту упавшего самолета авиакомпании Yeti Airlines в Покхаре в Непале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическое представительство РФ в Непале.

"По нашим данным, четыре гражданина нашей страны", – сообщили агентству в посольстве.

По информации издания The Himalayan Times, в авиакатастрофе погибли не менее 32 человек.

В настоящее время на месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы. В поисках и спасении пострадавших помогают местные жители, сообщает СМИ.

В связи с трагедией премьер-министр Непалы Пушпа Камал Дахал созывает экстренное заседание кабинета министров, передает агентство ANI News.

В момент крушения воздушного судна на борту находились 72 человека: 68 пассажиров и 4 члена экипажа. Сообщалось, что инцидент произошел между старой и новой частями международного аэропорта Покхара. Воздушное пространство над городом закрыто.

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