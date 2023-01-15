09:39Происшествия
Самолет с 70 пассажирами на борту разбился в Непале – СМИ
Фото: телеграм-канал Baza
Пассажирский лайнер авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в районе города Покхара в Непале. Об этом сообщает The Kathmandu Post.
По данным издания, инцидент произошел между старо и новой частями международного аэропорта Покхара. В момент падения на борту самолета находились 72 человека – 68 пассажиров и четыре члена экипажа.
В настоящее время на месте крушения сейчас идут поисково спасательные работы, воздушная гавань временно закрыта.
Ранее в Якутии следователи организовали проверку из-за разгерметизации пассажирского Ан-26. Во время взлета у лайнера частично сорвало грузовой люк, из-за чего часть багажа из самолета вылетела. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета в селе Маган.
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