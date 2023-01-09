16:59Происшествия
Десять человек пострадали и двое погибли после жесткой посадки самолета Ан-2 в НАО
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Два человека скончались после жесткой посадки самолета АН-2 в Ненецком автономном округе. При этом 10 человек получили травмы, сообщает телеграм-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
"Вблизи поселка Каратайка в Ненецком автономном округе потерпело крушение воздушное судно АН-2 с находящимися на борту пассажирами в количестве 12 человек", – заявили следовали.
Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести, отметили в СК.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
О жесткой посадке самолета в НАО стало известно в понедельник, 9 января.
По данным регионального МЧС, воздушное судно следовало по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар. В 15:15 борт совершил жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка. В самолете на тот момент находились 12 человек.
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