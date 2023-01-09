Самолет Ан-2 с пассажирами совершил жесткую посадку в НАО из-за обледенения

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В Ненецком автономном округе (НАО) из-за обледенения совершил жесткую посадку самолет Ан-2 с пассажирами на борту, сообщает ТАСС. По предварительным данным, погибли два человека.

По информации регионального МЧС, борт следовал по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар, в 15:15 он совершил жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка. На борту самолета находились 12 человек, в том числе два члена экипажа.

Один из пассажиров смог дозвониться до оперативных служб. На место происшествия следуют спасатели на снегоходах, также задействован вертолет.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший рейсом из Иркутска в Новосибирск, благополучно приземлился после того, как поступило сообщение об угрозе взрыва. По информации представителя экстренных служб, борт получил сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве.

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