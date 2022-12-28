Самолет благополучно приземлился в Новосибирске после сообщения об угрозе взрыва

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Самолет, летевший рейсом из Иркутска в Новосибирск, благополучно приземлился после того, как поступило сообщение об угрозе взрыва, сообщает РИА Новости.

По информации представителя экстренных служб, борт получил сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве. Самолет сел в Новосибирске. Сейчас на борту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы в Магадан самолет сел в Хабаровске из-за метели. Ситуацию осложнил ураганный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Из-за расчистки взлетно-посадочной полосы от снега в аэропорту Магадана также задерживались рейсы в Новосибирск и на Камчатку.

До этого самолет Тель-Авив – Москва не смог приземлиться в Минеральных Водах на дозаправку из-за неблагоприятных метеоусловий. Борт совершил техническую посадку в Махачкале.

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